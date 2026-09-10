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В британских аэропортах отменены 2 тыс. рейсов из-за сбоя в системе

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Вот уже сутки царит хаос в небе над Британией. Здесь отменены как минимум 2 тыс. рейсов.

В основном сбои в национальной системе управления авиаперелетами затронули аэропорт Хитроу - крупнейший по количеству перевозимых пассажиров. Однако часть рейсов отменена и в 14 других воздушных гаванях страны.

На земле остались сотни тысяч пассажиров. К настоящему моменту последствия сбоя все еще не ликвидированы окончательно.

Разделы:

В миреЕвропаПроисшествия

Теги:

аэропортсбой системыВеликобритания
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