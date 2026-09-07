В британском Портсмуте произошли столкновения с полицией из-за нелегалов

В британском Портсмуте массовые протесты переросли в жесткие столкновения с полицией.

Поводом для беспорядков стал перехват в Ла-Манше судна, на котором находилось 140 нелегальных мигрантов. Они направлялись к побережью Хэмпшира из французской Нормандии. Захваченных беженцев направили в Портсмут, где их уже ждали радикально настроенные протестующие. Они попытались прорваться через полицейские заграждения к нелегалам.

О количестве пострадавших в ходе потасовки не сообщается.