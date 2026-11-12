В Бруклине обрушилось трехэтажное здание

Как минимум два человека погибли в Нью-Йорке в результате обрушения трехэтажного здания рядом со строительной площадкой в Бруклине. Всего пострадали 19 человек, в том числе семеро детей.

Сообщается, что здание находилось на границе участка, где ведутся строительные работы и роется котлован. После обрушения кирпич и деревянные конструкции засыпали стройплощадку. Под завалами оказались люди.

Спасатели в течение нескольких часов вели поисковую операцию. Причины обрушения устанавливаются.