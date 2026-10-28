В Брюсселе призвали расширять нефтепроводы

Недостаток топлива грозит подорвать боеготовность евроблока. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс на пресс-конференции в Брюсселе по итогам консультаций Еврокомиссии с европейскими НПЗ.

Чиновник сослался на экспертов НАТО, которые, по его словам, утверждают, что без традиционных видов топлива сейчас обеспечение обороны Европы невозможно.

Он отметил, что в случае военного кризиса "потребность в топливе возрастет многократно" и призвал начать расширять систему нефтепроводов в странах Евросоюза.