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В Брюсселе призвали расширять нефтепроводы

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Недостаток топлива грозит подорвать боеготовность евроблока. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс на пресс-конференции в Брюсселе по итогам консультаций Еврокомиссии с европейскими НПЗ.

Чиновник сослался на экспертов НАТО, которые, по его словам, утверждают, что без традиционных видов топлива сейчас обеспечение обороны Европы невозможно.

Он отметил, что в случае военного кризиса "потребность в топливе возрастет многократно" и призвал начать расширять систему нефтепроводов в странах Евросоюза.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

топливоБрюссельнефтепроводЕврокомиссия

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