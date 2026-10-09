В Брюсселе проходят протесты против мер жесткой экономии

Силовая расправа в сердце европейского "райского сада". В Брюсселе полиция жестоко разгоняет участников национальной демонстрации. Вдохновленные французскими событиями бельгийцы протестуют против мер жесткой экономии при формировании бюджета на 2027 год. Активисты требуют защитить покупательную способность населения, сохранить индексацию стоимости жизни и не повышать НДС. Власти реагируют на запрос народа дубинками, слезоточивым газом и водометами.

Это происходит на фоне продолжающихся протестов студентов и учителей против повышения платы за обучение. Вместе с тем проходит забастовка в общественном секторе - наблюдаются серьезные перебои в работе транспорта.