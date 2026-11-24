Простые европейцы считают, что бюджетные деньги вместо оружия следует направить на медицину, образование и повышение уровня жизни и зарплат.

Накануне десятки тысяч человек прошли маршем по Брюсселю в знак протеста против политики сокращения социальных выплат.

Параллельно бастовали авиадиспетчеры, из-за чего более 500 авиарейсов в стране были отменены. Власти решили вопрос по-европейски - "демократично": водометами, слезоточивым газом и жесткими задержаниями.

Помимо Бельгии, частично парализовано движение в Нидерландах, где проходит двухдневная забастовка работников общественного транспорта.

Также к стачке готовятся госслужащие Греции - общенациональная забастовка объявлена на среду, 25 ноября. К акции присоединяются профсоюзы частного сектора и преподавателей.

Бастуют педагоги и в Литве, добиваясь повышения окладов на 10 %. Правительство же утверждает, что в бюджете нет свободных средств.

Все свободные деньги Вильнюс направляет на нужды обороны, а школы вынуждены переходить на дистанционный формат или заменять уроки самостоятельными заданиями.