Жители Бельгии возмущены тем, что урезание пенсий и медицины власти называют вынужденной экономией, а миллиарды на оружие выделяют без всяких дебатов.

Против милитаризации и роста военных расходов в центре Брюсселя проходит масштабный марш протеста. На улицы вышли тысячи рабочих, студентов и активистов.

"Мы не хотим жить в обществе, где миллиарды тратятся на оружие, когда нам нужны миллиарды на образование и стабильную, хорошо оплачиваемую работу. Нам нужны деньги на здравоохранение, нам нужны деньги на транспорт. И сегодня молодежь говорит войне "нет", - заявила участница акции.

Повод для гнева весомый: за последний год военные траты Бельгии подскочили почти на 60 %, а на армию дополнительно направят более 28 млрд евро - это уже треть федерального бюджета.

Впрочем, марш стал лишь разминкой - 23 ноября к общенациональной забастовке присоединяются авиадиспетчеры, небо над Бельгией почти для всех пассажирских рейсов будет закрыто.