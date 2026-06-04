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В Брюсселе во время акции против сокращения финансирования системы образования произошли беспорядки
Автор:Редакция news.by
Беспорядки разразились в Брюсселе в ходе акции протеста против сокращения финансирования системы образования. Около 2 тыс. человек, в том числе студенты и школьники, вышли с плакатами "Руки прочь от моей школы", "Экономить на школе - убить образование".
Протестующих, среди которых есть и выходцы из мигрантской среды, силовики пытались разогнать водометами и слезоточивым газом.
В ответ часть активистов подожгла покрышки, мусорные контейнеры и бросала в полицейских петарды.
Акцию организовали оппозиционные профсоюзы, которых власти обвинили в "политической инструментализации детей" и отказе от конструктивного диалога.