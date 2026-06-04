В Брюсселе во время акции против сокращения финансирования системы образования произошли беспорядки

Беспорядки разразились в Брюсселе в ходе акции протеста против сокращения финансирования системы образования. Около 2 тыс. человек, в том числе студенты и школьники, вышли с плакатами "Руки прочь от моей школы", "Экономить на школе - убить образование".

Протестующих, среди которых есть и выходцы из мигрантской среды, силовики пытались разогнать водометами и слезоточивым газом.

В ответ часть активистов подожгла покрышки, мусорные контейнеры и бросала в полицейских петарды.