В Брюсселе введен режим чрезвычайного положения из-за волны нарковойн

Министр внутренних дел Бельгии ввел в Брюсселе режим чрезвычайного положения общенационального масштаба.

Как сообщают местные СМИ, последние недели столица ЕС страдает от волны криминального насилия: здесь не прекращаются перестрелки между бандами наркоторговцев и власти пресечь их не в силах.

Чрезвычайное положение предполагает переброску в Брюссель дополнительных контингентов полиции и ввод армейских частей. Только за последние 4 дня в пригородах Брюсселя 6 раз вспыхивали ожесточенные перестрелки между бандитами.

Всего с начала 2026 года подобных инцидентов зафиксировано 65. Как заявил глава бельгийского МВД, для решения проблемы необходима концентрация всех ресурсов федерального правительства: в противном случае столица ЕС окончательно погрузится в криминальный хаос и анархию.