В Будапеште проходит митинг против втягивания Венгрии в украинский конфликт. Шествие с огромным венгерским флагом организовано неправительственным фондом "Пламя 1956 года", близким к национально-патриотическим кругам страны.

Помимо антивоенных призывов, участники акции выступают против нездоровой гендерной пропаганды среди детей, а также новых миграционных правил ЕС.

Европейцы все чаще выражают недовольство ростом числа мигрантов и огромной нагрузкой на социальную сферу и систему здравоохранения.