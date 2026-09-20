В Буэнос-Айресе тысячи человек вышли на антиправительственные протесты

Волна массового недовольства накрыла и Латинскую Америку. В столице Аргентины Буэнос-Айресе тысячи человек вышли на антиправительственные протесты, получившие название "Марш негодования". Огромные колонны прошли от здания Конгресса к президентскому дворцу.

Протестующие требуют немедленно остановить жесткие экономические реформы, прекратить массовые сокращения в госсекторе, урезание пособий по инвалидности и финансирования вузов.

Силовики стянули к правительственному кварталу дополнительные силы, задействовав жесткий протокол разгона уличных блокад.