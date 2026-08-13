В Буэнос-Айресе вышли на улицы недовольные ученые

В Аргентине сотни работников исследовательских и академических учреждений прошли маршем по центру Буэнос-Айреса, чтобы выразить свое несогласие с политикой властей в сфере образования и науки.

Президент страны Хавьер Милей продолжает урезание бюджетных расходов. Только за 2025 год сокращение финансирования науки составило 50 %, не менее 400 ученых были уволены. Сокращение зарплат коснулось всех без исключения работников этой сферы.

Протестующие ученые указывают, что в отсутствие денег будет остановлена работа Национальной комиссии по ядерным исследованиям и Аргентинского агентства по исследованиям в области космоса.

Между тем страна почти столетие являлась на континенте абсолютным лидером в области науки и образования.