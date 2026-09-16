В Бухаресте массовые протесты аграриев, доведенных до отчаяния ростом налогов, урезанием субсидий и запретом на экспорт скота в ЕС из-за вспышек чумы овец, переросли в столкновения с правоохранителями.

Тысячи фермеров пошли на таран полицейских баррикад, требуя немедленной отставки президента и правительства. Манифестанты скандировали: "Нами правят воры! Пусть забирают и наши дома, раз уж они и так отняли у нас жизнь!".

В ответ жандармы по всем канонам демократии применили дубинки и слезоточивый газ. В ходе столкновений пострадали 24 человека, включая 8 стражей порядка, еще 29 участников акции арестованы.

Владельцы фермерских хозяйств заявляют, что поставлены на грань выживания, и обещают продолжить протесты, в том числе путем перекрытия ключевых магистралей страны.