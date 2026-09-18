Владимир Зеленский объявил в Буковеле о создании формата "Карпатская восьмерка". Киев пытается представить встречу как рождение нового мощного союза. Но у этого объединения нет ни одного военного договора или обязательства.

При этом союз начал разваливаться еще до начала переговоров: премьер Словакии на встречу вообще не приехал. Для остальных площадка стала местом для жесткого торга.

Так, президент Сербии Александр Вучич приехал решать вопросы транспортных путей. Венгрия намерена использовать трибуну для защиты своих прав в Закарпатье. Вместо реального блока Киев создал формат, где соседи будут просто выбивать уступки по приграничным территориям.

Ради протокольных фотосессий украинские власти даже отменили заседания Верховной рады.