Продолжает путешествие по России уникальный белорусский проект - концерт-реквием "Каждый третий". Это необычная форма концерта, спектакля и документального повествования одновременно. Дань памяти всем жертвам и героям Великой Отечественной войны.

Память жива

28 ноября российский Челябинск принимает эстафету памяти. Горожане увидят, пожалуй, наш самый резонансный и самый масштабный проект последних лет, посвященный трагедии горячих 1940-х. Трагедии, которая унесла жизни… нет, не каждого четвертого, а каждого третьего белоруса. Шрамов на сердце Беларуси не счесть: сотни разрушенных городов, тысячи уничтоженных сел и деревень, немыслимые человеческие потери. Как об этом говорить со зрителем? Большая белорусская команда решила выйти на театральную сцену и с помощью музыки, документалистики и современных технологий будто бы вернуться на 80 лет назад. И нет, все, что со сцены видит зритель, это не художественный вымысел. Это редкие кадры военной и послевоенной хроники, это уникальные фотодокументы, исторические факты. Словом, максимально реалистичное путешествие в наше героическое и трагическое прошлое, общее для Беларуси и России.

Концерт-реквием "Каждый третий" увидел белорусский зритель. Его показали в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, привезли в Нижний Новгород, Уфу и Екатеринбург.

И вот - город-миллионник Челябинск. Известно, что в годы войны это был один из главных промышленных, эвакуационных и госпитальных центров Советского Союза. Отсюда родом были знаменитые "Катюши" и легендарные танки Т-34. Город даже получил неофициальное название Танкоград. Это был крупнейший танкостроительный центр - мощности Челябинского тракторного завода объединили с эвакуированными сюда предприятиями из западных регионов страны. И именно здесь была кузница кадров для танковых войск. Считается, что в годы войны Челябинск подготовил более 170 тыс. танкистов.

На челябинскую сцену сегодня выйдут более сотни артистов. И совсем еще юные ребята, буквально первоклашки, и довольно возрастные участники до 70 лет. Это и солисты, и заслуженные коллективы. Много известных имен, хрестоматийных произведений, исторических фактов и архивных документов. И сколько бы поколений ни сменилось, годы не стирают нашу память. Ее чтят во имя мира, ее ценность сегодня абсолютно бесспорна для каждого из нас.