В Украине зафиксирована вспышка туберкулеза среди детей. Согласно данным СМИ, в Черкассах известно о 23 заболевших из 10 разных учебных заведений.

Все пациенты находятся под наблюдением врачей и получают необходимое лечение. Специалисты проводят эпидемиологическое расследование, устанавливают пути передачи инфекции и организуют медицинские обследования для всех контактных лиц.

Распространение болезни специалисты связывают с длительным пребыванием школьников в сырых подвальных укрытиях.