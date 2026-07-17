В Чикаго уровень загрязнения воздуха превысил допустимые значения ВОЗ в 20 раз

Американские мегаполисы Детройт, Питтсбург и Чикаго сегодня являются абсолютными рекордсменами по уровню загрязненности воздуха. Причиной тому послужили лесные пожары в Канаде.

Гигантское, практически непроницаемое для глаза облако пепла и сажи сносит в направлении Нью-Йорка: "Большое Яблоко" также укутывается непроницаемым удушливым смогом. Горожанам и гостям города, прибывшим на чемпионат мира по футболу, рекомендовали не выходить без особой нужды из дома и вооружиться респираторами.

Ситуация по канадскую сторону границы продолжает ухудшаться. Провинция Онтарио охвачена многочисленными пожарами, которые распространяются все шире и бушуют теперь от Квебека до Саскачевана. Кое-где огонь обрел такую мощь и масштаб, что парализовал автомобильное и железнодорожное сообщение. Из Канады поступают кадры, которые все больше напоминают репортажи из адского пекла.