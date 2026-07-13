В Чили военный протаранил толпу людей на ярмарке

Трагическая авария в Чили унесла жизни нескольких человек. Легковой автомобиль на высокой скорости буквально снес торговые ряды уличной ярмарки, где в этот момент находились десятки покупателей.

В результате преднамеренного или аварийного наезда 6 человек погибли на месте, еще 7 экстренно госпитализированы.

Окружная полиция заявила, что за рулем транспортного средства находился военнослужащий чилийской армии. Виновник ДТП уже задержан и отправлен на медицинское освидетельствование.

Прокуратура начала расследование, выясняя, находился ли солдат в состоянии алкогольного опьянения.