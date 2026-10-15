В Дании бьют тревогу из-за вспышки агрессии в учебных заведениях. Проявления физического насилия зафиксированы более чем в половине классов, а в начальной школе показатель превысил критические 75 %. Причем в каждом пятом случае жертвой подростков становятся сами педагоги. Данные приводит профильное министерство Дании.

Чтобы остановить волну хаоса, правительство экстренно расширяет полномочия учителей. Впервые на законодательном уровне им разрешат применять физическую силу, чтобы изолировать агрессивных учеников или силой выводить их с уроков. Датские чиновники признают, что хваленая скандинавская модель мягкого воспитания оказалась бессильна против жестокости подростков.