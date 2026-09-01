В Дании фермеры вышли на акцию протеста против планируемых экологических ограничений

В Копенгагене сотни работников сельского хозяйства вышли на акцию протеста против планируемого ужесточения требований по выбросам азота. Об этом информирует агентство Bloomberg.

Протестующие собрались у стен парламента, а колонны тракторов парализовали движение в центре датской столицы. Поводом для недовольства послужил законопроект, который устанавливает ограничения на выбросы азота отдельными хозяйствами для защиты морской среды.

Представители аграрного сектора предупредили, что нововведения нанесут серьезный удар по их кошелькам. По расчетам консалтинговой компании Agrocura, ежегодные потери фермеров могут составить до 7,1 млрд датских крон (около 1,1 млрд долларов).

Официальный Копенгаген признал, что ужесточение норм повлечет рост издержек для аграриев, и обещает выплату компенсаций. Тем не менее власти настаивают на сохранении курса по сокращению использования азота и не намерены отступать от заявленных целей.

Второе чтение документа назначено на 1 сентября, а финальное голосование пройдет двумя днями позже - 3 сентября. В случае принятия закона новые правила вступят в силу в начале 2027 года.

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