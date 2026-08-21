В Дании отложили старт производства твердого топлива для украинских ракет

Масштабный оборонный проект Дании и Украины обернулся громким скандалом и заморозкой. Строительство завода по производству твердого топлива для украинских ракет отложено как минимум до конца 2027 года.

Причин сразу несколько. Во-первых, цена проекта выросла втрое - с 50 до 150 млн евро. Во-вторых, украинская компания умудрилась купить под производство взрывоопасных веществ здание, которое категорически не подходит по нормам безопасности. И это при том, что официальный Копенгаген ради Киева экстренно снял более 20 бюрократических преград.

Не оценив европейского гостеприимства, гендиректор компании обвинила ЕС в тотальной бюрократии, заявив, что бороться с европейскими чиновниками сложнее, чем воевать.