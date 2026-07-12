В Даугавпилсе снова объявили конкурс на обустройство бомбоубежищ

В латвийском Даугавпилсе снова объявили конкурс на обустройство бомбоубежищ. Предыдущий тендер с треском провалился - бизнес проигнорировал сомнительную закупку, не подав ни одной заявки.

Тем не менее власти упорно продолжают пытаться потратить европейские деньги. Стоимость проекта составляет 450 тыс. евро. Ожидается, что большую часть суммы покроет Европейский фонд регионального развития.

Закупка предусматривает разработку строительной документации, проведение строительных работ и авторский надзор для оборудования убежищ третьей категории в существующих зданиях. Реализовать проект планируется до 25 января 2028 года.