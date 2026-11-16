В Днепропетровске перекрывают дороги из-за отсутствия света и воды

Третьи сутки без света и воды - терпение жителей Днепра дошло до предела. Из-за масштабного блэк-аута люди массово выходят на улицы и перекрывают городские магистрали, требуя решить коммунальную проблему.

В энергокомпании ДТЭК признают: после повреждения сетей электричество пропало в самом Днепропетровске, соседнем Каменском и прилегающих районах.

Аналогичные протесты ранее проходили и в Киеве. Перебои с базовыми коммунальными услугами все чаще становятся причиной уличных акций в украинских городах.