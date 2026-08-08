В Дубае открыли первый в мире "дождливый бульвар"

В Дубае на искусственном архипелаге открыли уникальную "дождливую улицу". На километровом бульваре осадки идут круглый год, даже когда на небе ни облака. Очередное арабское чудо света уже стало главным местом притяжения для туристов со всего мира.

Специальная система климат-контроля постоянно поддерживает здесь комфортные 27 градусов. Интенсивность осадков регулируется электроникой: от легкой прохладной мороси до тропического ливня. Более того, инженеры обещают, что зимой установки смогут превращать эту локацию в снежную сказку посреди пустыни.