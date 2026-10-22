В Дубае подписали Меморандум о правовой поддержке белорусских граждан

В Дубае сегодня подписали меморандум о сотрудничестве в сфере правовой поддержки белорусских граждан. Свои подписи поставили представители юридической платформы и адвокатского бюро ОАЭ, а также генконсул Беларуси. Это позволит гражданам нашей страны получать правовую поддержку в разрешении сложных ситуаций, требующих юридического представительства и защиты законных интересов.

Али Аль Шоваб, управляющий партнер адвокатского бюро (ОАЭ):

"Мы являемся одной из старейших и наиболее уважаемых юридических компаний в стране, обладающей безупречной репутацией во всех Объединенных Арабских Эмиратах. Для нас большая честь сотрудничать с Посольством Беларуси, и мы будем рады видеть вас в числе наших клиентов".

Анастасия Мигаль, партнер адвокатского бюро:

"Для нас сотрудничество с Консульством Республики Беларусь - это прежде всего возможность создать эффективный механизм взаимодействия, при котором граждане Республики Беларусь смогут получать своевременную профессиональную юридическую помощь на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Это касается как повседневных вопросов, так и трудовых, коммерческих, гражданских и уголовных дел".

Алексей Жалдыбин, генконсул Беларуси в Дубае:

"Министерство иностранных дел Беларуси уделяет приоритетное внимание оказанию помощи белорусским гражданам, попавшим в экстремальные ситуации за рубежом. Это является самой важной частью работы Генерального консульства. Это ни в коем случае не замещает и не заменяет консульские функции. По нашему мнению, совместная работа консульства и юридической компании поможет максимизировать эффект и оказать белорусским гражданам достойную помощь в сложной ситуации".

Бесплатные правовые приемы будут проходить один раз в месяц. Свои вопросы могут задать как граждане, временно находящиеся в Эмиратах, так и те, кто проживает здесь постоянно. Вся информация - на сайте Генконсульства Беларуси в Дубае.