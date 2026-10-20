Краткий пересказ от ИИ

В Дубае стартовала международная выставка WETEX 2026. Это крупнейшая на Ближнем Востоке платформа в области энергетики, водных ресурсов и устойчивого развития.

Сохранение энергетических ресурсов - одна из глобальных задач человечества. Эмираты собирают десятки стран под одной крышей, чтобы напомнить: будущее не наступает само по себе, а складывается из сегодняшних решений - технологических, производственных, экологических и человеческих.

В 2026 году в выставке принимают участие около 3 тыс. компаний из 60 стран. Есть свой стенд и у Беларуси. Витебское предприятие "Энергокомплект" предлагает инновационные разработки.

Главным технологическим прорывом предприятия стал выпуск кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена. За это "Энергокомплект" удостоен Государственного знака качества. То есть провода, которые используются при строительстве, более гибкие, легкие, устойчивые к нагреванию и перегрузкам. Предприятие давно вышло за рамки внутреннего рынка. Около 90 % продукции поставляется на экспорт. Годовой объем поставок (а это более 30 стран) составляет свыше 200 млн. долларов.

Дмитрий Савин, начальник отдела экспорта ПО "Энергокомплект": "Нужно обязательно понять специфику местного рынка. Восток - дело тонкое, поэтому нужно не бояться задавать вопросы, не бояться пробовать, не бояться отказов, но обязательно двигаться вперед".

Алексей Жалдыбин, генконсул Беларуси в Дубае: "Сектор строительства в Эмиратах и в Дубае в частности является локомотивом экономики. Ничего не изменилось в последнее время, поэтому спрос на продукцию такого характера (а это может быть и наша продукция) сохраняется. И особенно важно находить партнеров и выстраивать крепкие отношения с ними, чем, собственно говоря, наши предприятия и занимаются".

Выставка не ограничивается только темами традиционной энергетики и водных ресурсов. Участники делятся своим видением того, как дальше будут развиваться умные города и куда заведет нас искусственный интеллект.

"Весь мир пытается снизить количество вредных выбросов. Будущее однозначно за умными городами, где все продумано для мелочей, где нет огромных парковок. Нужно строить так, чтобы вокруг нас было как можно меньше железа и больше зелени", - отметил представитель китайской компании Юсуф аль-Кахтани.

Наджибулло Джаббори, представитель Российского экспортного центра в ОАЭ: "В рамках таких мероприятий у нас есть возможность показать, что мы из себя представляем. И благодаря именно таким мероприятиям есть возможность помогать нашему бизнесу выходить на рынок этой прекрасной страны и использовать площадку этой страны для работы со странами региона".

Дубай славится крупными международными выставками. Вспомним, к примеру, выставку продуктов питания и напитков Gulfood. Беларусь ее постоянный участник, причем в 2026 году производители впервые были представлены сразу в двух тематических павильонах - с молочной и мясной продукцией.

Бесспорно, наша страна сильна в продовольственном сегменте, но и в энергетике она может также заявить о себе. Белорусы не собираются тягаться с гигантами, они действуют точечно и системно, превращая присутствие в узнаваемый бренд.