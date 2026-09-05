В Дувре протестующие перекрыли дороги к порту

Сотни протестующих против нелегальной миграции заблокировали движение у порта Дувра в Великобритании. Участники акции в балаклавах перекрыли основные въезды и выезды из портовой зоны города, призывая разворачивать лодки с нелегальными мигрантами. Демонстранты скандируют: "Остановите лодки!" и "Отправляйте их назад". Ранее в городе шли митинги под этими же лозунгами.

По данным властей, протест вызвал 6-километровую пробку, нарушив планы многих пассажиров, которые собирались пересечь Ла-Манш на паромах. Компании-перевозчику пришлось искать им места на других рейсах.