В Джакарте в супермаркете удалось заснять шаровую молнию

Редкое природное явление удалось запечатлеть в Джакарте: здесь в одном из супермаркетов внезапно появилась шаровая молния.

Ученые мало знают об этом феномене: считается, что речь идет о сгустке раскаленной плазмы, который возникает благодаря разрядам атмосферного электричества. Снять же шаровую молнию прежде практически не удавалось.

Явление столь же живописно, сколь и опасно: по счастью, на сей раз обошлось без жертв и серьезных разрушений.