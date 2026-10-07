"В эфире Китай": как в провинции Хэйлунцзян развивают умное сельское хозяйство

Жители Китая выходят на работу с больших каникул. КНР встретила 77-ю годовщину образования "нового Китая". Традиционная неделя выходных - стимул развития внутреннего туризма. Провинция Хэйлунцзян развивает умное сельское хозяйство.

В новом выпуске проекта "В эфире Китай" изучим интересные кейсы: как с помощью дронов выращивают рис.

Продолжается прием заявок для участия в конкурсе "Моя история с Китаем". Подробности смотрите 7 октября на "Первом информационном" в 13:20 и 19:30.