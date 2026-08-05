"В эфире Китай": отправляемся в летний императорский дворец Ихэюань

Чем восточные провинции Китая интересны Беларуси, в новом выпуске проекта "В эфире Китай" рассказал генконсул Республики Беларусь в Шанхае.

Биржевой товарооборот с Поднебесной растет - механизм интересен крупным игрокам фармотрасли, есть и первые сделки. В рамках программы продолжим изучать историю Китая. Отправимся в летний императорский дворец Ихэюань.

Не пропустите проект "В эфире Китай" 5 августа в 19:30 на "Первом информационном".