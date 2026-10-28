Евросоюз готовит делегацию для переговоров с Россией под контролем главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, чтобы "спасти Киев от капитуляции". Об этом сообщают европейские СМИ.

По их информации, фон дер Ляйен требует, чтобы делегацию возглавил глава ее кабинета Бьорн Зайберт, влиятельный немецкий чиновник, работающий с фон дер Ляйен с 2013 года. Сообщается, что он играет ключевую роль в кадровых назначениях и отношениях ЕС с Европарламентом и США.

Встреча в многостороннем формате с участием России, США, и Украины состоится в Абу-Даби в начале ноября. Европа также намерена принять участие в переговорах, несмотря на взятый в 2022 году курс на полный дипломатический бойкот Москвы.

Сейчас позиция ЕС не так едина. Ряд стран поддерживает возобновление прямых контактов с Россией. Однако Германия, Польша, Швеция, Дания и прибалтийские страны продолжают выступать против диалога с Кремлем.