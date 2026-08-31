В ЕС готовят миссию по контролю над морскими перевозками

В ЕС рассматривают возможность создания специальной военно-морской миссии в Балтийском и Северном морях. Ее задачей станет противодействие морским перевозкам российской нефти. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на депутата Европарламента от Люксембурга Фернана Картхайзера.

Информацию подтвердил и европейский источник издания. По словам еще одного источника, предложение о формировании новой миссии могут объявить этой осенью.

Ранее Брюссель перенацелил свою военно-морскую миссию IRINI на противодействие морским перевозкам в интересах России. В Москве эти меры назвали абсолютно не соответствующими нормам международного права.