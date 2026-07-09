В ЕС хотят ввести наблюдение за водителями и пользователями Сети

Каждый новый автомобиль в Евросоюзе должен быть оснащен видеорегистратором, только камера должна быть направлена не наружу, а на лицо водителя.

Таким образом якобы полиция сможет контролировать, не отвлекся ли шофер, и наказывать тех, кто не следит за дорогой. Де-факто это означает, что человек даже в собственном автомобиле будет под постоянным наблюдением силовых структур.

9 июля Европарламент должен принять и законопроект о "чат-контроле": он, в частности, запрещает доступ к соцсетям несовершеннолетним - в интернет "будут пускать по паспорту".

Но Еврокомиссия пытается отменить не только анонимность в Сети: провайдеров и соцсети обяжут контролировать содержание переписки - будет введена тотальная онлайн-цензура. Причем за закон достаточно проголосовать половине депутатов, чтобы он стал обязательным для всего Евросоюза.