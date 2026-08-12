В ЕС опасаются ускоренного расширения объединения

Европа не спешит принимать к себе Украину, несмотря на то, что правительства стран ЕС публично поддерживают расширение объединения.

Издание Politico пишет, что в блоке намеренно затягивают принятие Украины и Молдовы в союз. В частности, против ускоренного присоединения кандидатов выступают Франция, Германия и Нидерланды.

По данным СМИ, они опасаются, что слишком быстрое расширение ЕС может привести к блокировке ключевых инициатив ЕС.

В настоящее время в Еврокомиссии разрабатывается проект правил для новых стран-участниц: он будет представлен на заседании Европейского совета 15 октября. Документ должен определить права и обязанности будущих членов объединения, а также предусмотреть инструменты, которые ограничивают возможность блокировать решения ЕС. Детали пока не опубликованы.