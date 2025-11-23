3.68 BYN
В ЕС раскритиковали план США по Украине, назвав его выгодным лишь для России
Европейские лидеры явно скептически отнеслись к переговорам в Женеве.
Канцлер Германии заявил, что решение американского президента невозможно с учетом нынешних разногласий.
Премьер Польши Туск отметил, что было бы "хорошо знать", кто разработал план по прекращению боевых действий в Украине, поскольку, по его мнению, он выгоден лишь России.
Председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен в свою очередь заявила, что границы Украины не могут быть изменены силой и не должно быть ограничений на численность армии ВСУ.
Мирный план должен предусматривать восстановление Украины, интеграцию в единый рынок ЕС и членство в блоке. В то же время Трамп опубликовал в соцсетях следующий пост: "Украинское руководство" выразило США за попытки урегулирования конфликта нулевую благодарность".