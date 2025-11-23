В ЕС раскритиковали план США по Украине, назвав его выгодным лишь для России

Премьер Польши Туск отметил, что было бы "хорошо знать", кто разработал план по прекращению боевых действий в Украине, поскольку, по его мнению, он выгоден лишь России.

Председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен в свою очередь заявила, что границы Украины не могут быть изменены силой и не должно быть ограничений на численность армии ВСУ.



Мирный план должен предусматривать восстановление Украины, интеграцию в единый рынок ЕС и членство в блоке. В то же время Трамп опубликовал в соцсетях следующий пост: "Украинское руководство" выразило США за попытки урегулирования конфликта нулевую благодарность".