В ЕС раскритиковали план США по Украине, назвав его выгодным лишь для России

Европейские лидеры явно скептически отнеслись к переговорам в Женеве.

Канцлер Германии заявил, что решение американского президента невозможно с учетом нынешних разногласий.

Премьер Польши Туск отметил, что было бы "хорошо знать", кто разработал план по прекращению боевых действий в Украине, поскольку, по его мнению, он выгоден лишь России.

Председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен в свою очередь заявила, что границы Украины не могут быть изменены силой и не должно быть ограничений на численность армии ВСУ.

Мирный план должен предусматривать восстановление Украины, интеграцию в единый рынок ЕС и членство в блоке. В то же время Трамп опубликовал в соцсетях следующий пост: "Украинское руководство" выразило США за попытки урегулирования конфликта нулевую благодарность".

