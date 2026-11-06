В ЕС расследуют возможное мошенничество после ж/д аварии в Испании

Европейская прокуратура начала расследование возможного мошенничества со средствами ЕС, выделенными на модернизацию систем безопасности высокоскоростной железной дороги Мадрид - Севилья. Об этом сообщает газета El Pais.

Поводом стало недавнее столкновение двух поездов в провинции Толедо, унесшее жизни 69 человек.

В связи с трагедией сотрудники Гражданской гвардии провели выемку документов в штаб-квартирах железнодорожного оператора Adif, агентства по безопасности и счетной палаты. Следствие выясняет, как расходовались европейские гранты на системы связи и сигнализации на аварийном участке.