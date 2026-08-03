В ЕС созывают срочное совещание из-за миграционного кризиса в Сеуте

Евросоюз экстренно собирает встречу из-за миграционного кризиса в Сеуте. Председательствующая в ЕС Ирландия созывает на 4 августа срочное заседание министров внутренних дел стран блока. Об этом в социальной сети X сообщил ирландский премьер-министр Михол Мартин.

На фоне обострения ситуации в испанском городе польская оппозиция уже потребовала от своего правительства радикальных мер. Кандидат на должность премьера от партии "Право и справедливость" Пшемыслав Чарнек призвал власти немедленно приостановить действие шенгенского соглашения: "Мы требуем совершить действия, аналогичные тем, что немедленно предприняли такие страны как Дания или Италия".

Политик подчеркнул, что ждет ответных действий от премьер-министра в самые ближайшие дни, отметив, что крайний срок для решения этого вопроса - вторник.