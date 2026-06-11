В Эстонии будут сдавать местные тюрьмы в аренду другим странам

Парламент Эстонии одобрил поправку к закону, которая позволяет сдавать местные тюрьмы в аренду другим странам при наличии международного договора. Об этом сообщают эстонские СМИ.

И первым соглашением такого рода стал договор со Швецией, согласно которому в Тартуской тюрьме разместят в общей сложности до 600 шведских заключенных. Все затраты на их содержание берет на себя шведская сторона. Срок действия договора составляет 5 лет с возможностью продления еще на 3 года.