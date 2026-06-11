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В Эстонии будут сдавать местные тюрьмы в аренду другим странам
Автор:Редакция news.by
Парламент Эстонии одобрил поправку к закону, которая позволяет сдавать местные тюрьмы в аренду другим странам при наличии международного договора. Об этом сообщают эстонские СМИ.
И первым соглашением такого рода стал договор со Швецией, согласно которому в Тартуской тюрьме разместят в общей сложности до 600 шведских заключенных. Все затраты на их содержание берет на себя шведская сторона. Срок действия договора составляет 5 лет с возможностью продления еще на 3 года.
Прием шведских заключенных в Тартускую тюрьму должен начаться в августе и будет проходить поэтапно: до 100 человек в квартал.