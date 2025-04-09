В Эстонии граждан Беларуси и России лишили права голоса на муниципальных выборах

В Эстонии граждан Беларуси и России, а также иных третьих стран, имеющих вид на жительство, лишили права голоса на муниципальных выборах. Соответствующий закон о поправках в Конституцию подписал президент республики.

Примечателен тот факт, что лица, не имеющие гражданства, смогут и дальше отдавать свои голоса на местных выборах.