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В Эстонии хотят лишить россиян и белорусов права голоса на муниципальных выборах

В Эстонии решили срочно изменить конституцию, чтобы лишить россиян и белорусов права голосовать на муниципальных выборах.

Премьер заверяет, что такое решение поддержали все партии, которые входят в состав правящей коалиции.

Законопроект передадут парламенту в четверг. Задача Таллина - успеть принять его до следующих выборов в 2025 году.

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