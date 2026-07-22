В Эстонии массово банкротится местный бизнес

Экономический фундамент Эстонии уходит на дно. В стране массово закрываются и банкротятся компании, что, по мнению властей, может представлять реальную угрозу безопасности.

Скрытый объем банкротств в коммерческом секторе достиг 18 млрд евро. Только за первое полугодие официально разорились 126 компаний, оставив кредиторов без 50 млн евро, причем этот долг стремительно догоняет показатели всего 2025 года. И эти цифры не окончательные, многие предприниматели просто оттягивают свой финансовый крах.

Каждая восьмая фирма до сих пор не предоставила отчетность за 2024 год, а более четверти проигнорировали сдачу документов.