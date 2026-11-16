Власти Эстонии намерены снести еще 20-30 советских монументов после того, как получат на это согласие их владельцев, сообщили в российском посольстве в Таллине.

Рабочая группа при госканцелярии Эстонии подготовила перечень из 322 советских памятников на территории страны. Среди них монументы, связанные с событиями военных лет, памятники на братских захоронениях и мемориальные доски. 244 объекта признаны подлежащими сносу или замене, еще 74 отнесены к категории "нейтральные". По данным посольства России, как минимум 140 из этих памятников уже уничтожены.

"По информации профильных ведомств, "удалению" подлежат еще порядка 20-30 монументов, которые планируется демонтировать после получения согласия их владельцев", - рассказал временный поверенный в делах России Камран Абилов.

Дипломат добавил, что Таллин не уведомляет российское посольство о принимаемых мерах. По его словам, это во многом связано с принципиальной неприемлемостью самого подхода эстонских властей к памятникам боевой славы.

Эстония, Латвия и Литва одними из первых среди бывших республик СССР полностью избавились от советского наследия в монументальном искусстве. В частности, в июле власти Литвы заявляли о намерении ликвидировать в стране захоронения советских воинов.

Фото: sputnik.by