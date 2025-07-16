В Эстонии назвали ошибкой перенос захоронений советских воинов

"Мы стали убирать и памятники Великой Отечественной войне. Началась переоценка Второй мировой войны, и в глазах русскоязычного сообщества это выглядит как крайне безнадежная затея. В конце концов, это ведь были их отцы и деды, которые сражались за правое дело - против фашизма. А мы начали сносить крупные памятники, под которыми покоятся украинские, эстонские и русские парни, лежащие бок о бок, невиновные", - сказал он.