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В Эстонии назвали ошибкой перенос захоронений советских воинов
Эстонские СМИ сообщают о том, что бывший министр культуры Эстонии Яак Аллик назвал ошибкой перенос захоронений советских воинов, пишет БЕЛТА.
"Мы стали убирать и памятники Великой Отечественной войне. Началась переоценка Второй мировой войны, и в глазах русскоязычного сообщества это выглядит как крайне безнадежная затея. В конце концов, это ведь были их отцы и деды, которые сражались за правое дело - против фашизма. А мы начали сносить крупные памятники, под которыми покоятся украинские, эстонские и русские парни, лежащие бок о бок, невиновные", - сказал он.
В последние годы власти Эстонии не раз принимали решения о сносе советских памятников и перемещении воинских захоронений.
В МИД Беларуси ранее подчеркивали, что "сохранение памяти о героях прошлого - это не только дань уважения, но и основа построения будущего".