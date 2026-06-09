В Эстонии открыли памятник "лесным братьям"

Вооруженные националистические группы, известные как "лесные братья", действовали в 40-50-е годы на территории Прибалтики. Многие из них входили в структуры оккупационной администрации Третьего рейха и были причастны к холокосту в Литве. Также они собирали отряды для борьбы с коммунистами и террора против лояльных к советскому строю граждан.