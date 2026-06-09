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В Эстонии открыли памятник "лесным братьям"
Автор:Редакция news.by
Эстония продолжает героизацию пособников нацистов. Очередной памятник "лесным братьям" открыли в деревне Арукюла с нацистской формой и знаменами. Церемонию установки памятного камня приурочили к 80-летней годовщине боя с советскими властями.
Вооруженные националистические группы, известные как "лесные братья", действовали в 40-50-е годы на территории Прибалтики. Многие из них входили в структуры оккупационной администрации Третьего рейха и были причастны к холокосту в Литве. Также они собирали отряды для борьбы с коммунистами и террора против лояльных к советскому строю граждан.
Сейчас их чествуют на государственном уровне как героев и борцов при молчаливом одобрении демократической Европы.