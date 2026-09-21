В Эстонии педагоги объявили забастовку

Эстония готовится к срыву учебного процесса из-за массовой забастовки педагогов.

22 сентября профсоюз работников образования проведет общенациональную часовую предупредительную забастовку. В акции примут участие сотрудники детских садов, профучилищ и школ по всей стране.

Педагоги требуют от правительства выполнить обещания и поднять минимальные оклады до 120 % от средней зарплаты. Профсоюзы напоминают, что эти обязательства власти зафиксировали в соглашении после крупной забастовки еще 2 года назад.

Однако на деле за это время соотношение доходов учителей к средним по стране наоборот упало на 6 %.