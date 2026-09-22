В Эстонии работники сферы образования проводят забастовку

В Эстонии падение уровня жизни стало причиной протестов. Национальный профсоюз работников сферы образования проводит 22 сентября предупредительную забастовку. В ней участвуют сотрудники школ, учреждений профессионального образования и детских садов.

Главное требование протестующих - выполнение обещаний властей по повышению заработной платы работникам сферы образования.

Ранее правительство заверяло, что повысит к концу 2026 года зарплаты учителям до 120 % от средней по стране. Такое обязательство содержалось и в соглашении, заключенном после забастовки 2024 года. Однако за это время в лучшую сторону ничего не изменилось. Напротив, финансовое положение педагогов стало только хуже. Выплаты работникам сферы образования уменьшились на 6 %.