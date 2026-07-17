В Эстонии сотни педагогов могут лишиться работы

Сотням эстонских воспитателей грозит увольнение из-за недостаточного уровня владения эстонским языком. C 1 августа вступают в силу новые требования, согласно которым педагоги должны сдать экзамен на уровень B2, тогда как ранее было достаточно уровня A2.

В Министерстве образования Эстонии подтвердили, что новым стандартам не соответствуют более 200 сотрудников детских садов, большинство из которых работает в Таллине и Нарве.

Школьным учителям также предстоит пройти языковую аттестацию до начала августа. Пока успешно сдали экзамены менее четверти педагогов.