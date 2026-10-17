В Эстонии стартовали военные учения Brave Blue 26

В Эстонии стартовали совместные немецко-эстонские военные учения Brave Blue 26, которые продлятся с 16 по 27 октября 2026 года.

На территории республики военные двух стран впервые отрабатывают логистическое взаимодействие на случай кризиса или военного конфликта.



Главная цель учений - быстрая переброска, прием и размещение союзных войск в логистических районах. Эстония полностью взяла на себя все расходы на транспорт, жилье, питание и топливо для немецких военных.