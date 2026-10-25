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В Эстонии уклонистов от армии смогут лишать водительских прав без суда

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В Эстонии с уклонистами от службы в армии больше не церемонятся. С нового года Департамент оборонных ресурсов сможет лишать их водительских прав без решения суда.

Эта мера коснется призывников, которые неоднократно игнорировали обязательный медосмотр для оценки годности к службе. Ранее для введения таких ограничений требовалось официальное одобрение суда.

Реформу объяснили желанием сэкономить время судебных инстанций. Подобные меры будут применяться со следующего года.

Разделы:

В мире

Теги:

Эстонияармияправа

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