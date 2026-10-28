В Эстонии возник дефицит асфальта

В Эстонии неожиданно возник дефицит асфальта, который угрожает полной остановкой дорожно-строительных работ.

В мэрии Таллина сообщили, что дорожная отрасль республики осталась без ключевого сырья из-за прекращения поставок битума зарубежными производителями. Шведский завод без объяснения причин объявил текущую партию последней в году, а литовские поставщики сначала взвинтили цены, а после и вовсе заявили о технической поломке на производстве.

В результате эстонские асфальтобетонные заводы оказались полностью парализованы.